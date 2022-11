Hramul bisercii parohiale din Budus. Printre invitati, oaspeti de seama de la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Cluj-Napoca

In Duminica a 24-a dupa Rusalii, 6 noiembrie 2022, Biserica Ortodoxa din Budus, sfintita in urma cu 115 ani, de primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, si-a sarbatorit ocrotitorii spirituali, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, pomeniti in calendar la data de 8 noiembrie.Cu acest prilej, Sfanta Liturghie a fost oficiata de preacucernicul parinte conf. univ. dr. Marin Cotetiu, restaurator si cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii Babes-Bolyai din ... citeste toata stirea