Editeaza

Icu Craciun: FOAIA POPORULUI din 1902 (3)

Sursa: Rasunetul
Joi, 14 August 2025, ora 07:30
0 citiri
In numarul 13, citim despre serata "Reuniunii sodalilor romani din Sibiu", ocazie cu care, printre altele, "d-soara Elena Buian (...) declameaza cu sentiment poezia "Fata mamei cea mai mica" de Cosbuc", iar "dl Nicolae Bratu (...), cu pricepere, "Nunta Zamfirei" si "d-soara Ana Bonea (...) poezia "Sub patrafir", de acelasi George Cosbuc. Tot in acest numar dr. G. Tripon continua serialul legat de "Statutele Reuniunii de inmormantare". Mai gasim si sfaturi contra gargaritelor si a petelor de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Accident intre un autoturism si o motocicleta la Unirea
Un echipaj de pompieri si un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD intervin in localitatea ...
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI isi alege noua echipa de conducere
COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI - FILIALA BISTRIEsA NASAUD - Comunica: Adunarea Generala Judeteana ...
Comunitatea din Sant, dovada de solidaritate si bunatate
Comunitatile din judetul Bistrita-Nasaud au dat dovada de multa omenie in aceste zile cand mai multe ...
ActualitateBusinessSportLife Show