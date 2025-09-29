Editeaza

Icu Craciun: GAZETA TRANSILVANIEI din 1900

Sursa: Rasunetul
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 07:48
11 citiri
In numarul 137, din 20 iunie (3 iulie) 1900, al publicatiei "Gazeta Transilvaniei" citim si cateva stiri din localitati aflate in judetul Bistrita-Nasaud (precizam ca limba romana inca nu era cristalizata in forma actuala). Astfel, "In Lechinta saseasca se va aranja o petrecere Duminica in 15 Iulie n. 1900 in otelul opidan. Inceputul la 6 ore d. a. Intrarea: de persona 1 cor. 60 b. Venitul este destinat spre un scop cultural". Un alt articol se refera la cel de-al 37 Raport al gimnasiului ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Opt personalitati au primit titlul de Cetatean de onoare al orasului Beclean, la 790 de ani de atestare documentara
Becleanul si-a onorat, la moment anivesar, o noua suita de personalitati care au contribuit la ...
In acest sfarsit de saptamana, traficul auto in Piata Centrala din Bistrita va fi restrictionat!
In contextul desfasurarii evenimentului "Toamna Bistriteana", incepand de vineri, tt" ...
Start in concursul "Reciclezi pentru viitorul tau!" in sase scoli din judet!
O activitate foarte indragita de elevii nostrii, concursul - RECICLEZI PENTRU VIITORUL TAU - a ajuns ...
ActualitateBusinessSportLife Show