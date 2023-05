Se lucreaza in aceasta perioada la finalizarea lucrarilor de modernizare, extindere si reabilitare a sistemului de iluminat public in orasul Beclean. Este vorba despre proiectul finantat cu fonduri europene Cresterea eficientei energetice in sistemul de iluminat public al orasului Beclean, care prevede realizarea unei infrastructuri moderne de iluminat public in orasul Beclean si in cartierele apartinatoare, cu o valoare de 4,4 milioane de euro.Prin implementarea acestui proiect orasul ... citeste toata stirea