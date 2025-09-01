Editeaza

Ilva Mica: SPRIJIN PENTRU CONSUMATORII VULNERABILI DESTINAT COMBATERII SARACIEI ENERGETICE

Sursa: Rasunetul
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 15:19
9 citiri
' In ce perioada se acorda acest sprijin?

a... 01 iulie 2025 - 31martie 2026

' Care este valoarea tichetului electronic de energie?

a... 50 LEI lunar, daca cererea sau solicitarea pe platforma electronica EPIDS se depune pana in data de 27.09.2025, atunci plata se va face incepand cu luna Iulie 2025, iar daca se va depasi aceasta data, plata se va face cu luna depunerii cererii.

' Cui se adreseaza acest program?

a... Persoane singure cu venit net lunar mai mic sau egal cu 1940 lei;

a... ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

