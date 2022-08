Impactul greutatii corporale asupra sanatatii fizice si mintale

Obezitatea are un impact puternic asupra sanatatii fizice, iar indicele de masa corporala are consecinte importante si asupra sanatatii mintale a populatiei. In acest articol ne propunem sa discutam despre modul in care propria greutate ne poate aduce...greutati.Indicele de masa corporala si obezitateaIndicele de masa corporala (IMC) este definit ca un indicator oficial utilizat in calcularea greutatii corporale ideale pentru o anumita inaltime. Valorile IMC-uluiofera informatii despre ... citeste toata stirea