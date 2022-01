In 2021, in judet, 54 dosare penale de evaziunea fiscala. Alte abateri

In ceea ce priveste evaziunea fiscala, au fost inregistrate un numar de 54 dosare penale (-21), fiind solutionate un numar de 64 cauze penale (+19), dintre care cu propunere de trimitere in judecata un numar de 9 (+3). De asemenea, a fost recuperat un prejudiciu total de 2.301.690 lei(+251.840 lei). Totodata, au fost inregistrate un numar de 8 dosare penale pe linia spalarii banilor, fiind solutionate 4(+3) cauze penale. In perioada analizata a fost recuperat un prejudiciu total in valoare de 1. ... citeste toata stirea