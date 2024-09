In 28 septembrie, evenimentul cultural Castel deschis, comunitate vie: teatru, proiectii, interactiune, la Posmus

In 28 septembrie 2024, la Castelul Teleki, din Posmus, judetul Bistrita-Nasaud va avea loc evenimentul cultural Castel deschis, comunitate vie, organizat in cadrul proiectului Castel Viu: Oamenii si munca in Posmus. Asociatia Petrus Italus Trust - Alianta pentru patrimoniul bistritean, impreuna cu partenerii proiectului, a conceput un program inedit pentru acest moment festiv de incheiere a proiectului cultural, care include un spectacol de teatru, o serie de proiectii video realizate pe ... citește toată știrea