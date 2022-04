In aceasta toamna, centura Bistritei ar putea intra in modernizare! Ce planuri sunt pentru Pasul Rotunda!

Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a insistat la ministrul Transporturilor pentru solutionarea a doua proiecte care au ramas restante, si anume tronsonul de inceput de la DN 17 C, de la km 0 la km 9,600, de la Viisoara pana la Dumitra si tronsonul de drum neasfaltat intre Valea Mare si Pasul Rotunda."Cele doua drumuri, DN 17 C si DN 17 D, trebuie sa intre rapid in fazele de executie, parcurgand fazele premergatoare, astfel incat aceste lucruri de care se vorbea ... citeste toata stirea