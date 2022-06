In acest an, incep lucrarile la trei parcari etajate din Bistrita. Vezi unde sunt localizate!

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a anuntat ca in acest an vor fi demarate lucrarile pentru amenajarea a trei parcari etajate, in prezent lucrandu-se la studiile de fezabilitate, ulterior urmand sa fie demarata licitatia pentru proiect tehnic si executie."Avem in portofoliu sase parcari etajate, trei dintre ele cu autorizare directa, adica fara plan de urbanism zonal (PUZ). Acestea sunt in etapa de studiu de fezabilitate, ma refer la parcarile care vor fi construite pe str. ... citeste toata stirea