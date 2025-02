In al 102-lea an al vietii, Ioan Calugar, din Budus, s-a mutat in vesnicie!

Dragul nostru bunic si strabunic,Azi, in al 102-lea an al vietii, s-a stramutat la Domnul!Nadajduim ca bunul crestin care a fost #TataIon, va gasi odihna vesnica alaturi de toti cei adormiti ai nostri, intru lumina Mantuitorului nostru!Va ramane mereu in amintirea noastra ca un Om Bun, cu mare credinta in Dumnezeu si cu nadejde in mantuire!Bunul Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca in pace!Florin Vararean, secretarul general al comunei Budacu de Jos---Cotidianul Rasunetul ... citește toată știrea