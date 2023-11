In vederea remedierii unei avarii identificate pe reteaua de distributie a apei, compania noastra anunta intreruperea furnizarii apei potabile maine, 21 noiembrie 2023, incepand cu ora 09.00 pana la ora 14.00 (estimativ) in Beclean, pe strazile Panselelor, Florilor, Ghiocelului si Castanului.Va asiguram ca o echipa de interventie se va afla la fata locului si va lua toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil.In urma manevrelor ... citeste toata stirea