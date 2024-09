In atentia locuitorilor din municipiul Bistrita - Valea Jelnei, si localitatiile Jelna, Budacu de Jos, Budus, Orheiul Bistritei, Satul Nou, Petris

In contextul lipsei de precipitatii din aceasta perioada, punctul de captare a apei din Cusma este considerabil afectat, debitul fiind foarte scazut si insuficient pentru a asigura functionarea serviciului de furnizare a apei la parametri optimi in toate zonele. Procesul de acumulare a apei in rezervoare este afectat. Pentru ca nivelul apei din rezervoare sa atinga cote optime, compania noastra anunta sistarea furnizarii apei potabile astazi, 11 Septembrie 2024, de la ora 12:00 ... citește toată știrea