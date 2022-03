In atentia operatorilor publici si privati care intentioneaza sa gazduiasca cetateni din Ucraina! Cui si cum se deconteaza bani!

Conform art. 1 din OUG nr. 15/27 februarie 2022, cetatenii straini sau apatrizi proveniti din zona conflictului armat din Ucraina si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr 122/2006, privind azilul in Romania beneficiaza in cadrul taberelor temporare de cazare si asistenta umanitara sau in alte locatii de cazare stabilite de comitetul judetean pentru situatii de urgenta de asigurarea urmatoarelor utilitati de prima necesitate pe perioada stationarii temporare: hrana, ... citeste toata stirea