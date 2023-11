Ninge de aproximativ 10 ore, stratul de zapada masoara deja aproximativ 10 cm.Temperatura este de 0 grade celsius.Toti cei care doresc sa se deplaseze in zona trebuie sa aiba masinile dotate corespunzator anotimpului rece. (cauciucuri de iarna, combustibil suficient si lanturi antiderapante)In scopul evitarii unor evenimente nedorite si pentru a fi in siguranta, jandarmii montani transmit turistilor urmatoarele recomandari:1. Inainte de a pleca in excursie, informati-va temeinic in ... citeste toata stirea