In perioada 24-29 iunie, campanie GRATUITA de colectare a deseurilor voluminoase in municipiul Bistrita si cele trei orase!

ADI Deseuri Bistrita-Nasaud impreuna cu Supercom SA organizeaza campania gratuita de colectare a deseurilor voluminoase in toate cele 4 orase ale judetului saptamana viitoare! Campanie GRATUITA de colectare a deseurilor voluminoase, este programata in perioada 24 - 29 IUNIE 2024 si se va desfasura DOAR in mediul urban al judetului Bistrita-Nasaud!In categoria deseurilor voluminoase intra fotolii, canapele, saltele, dulapuri, mese, scaune, mobilier de gradina, jucarii de dimensiuni mari - ... citește toată știrea