Parasesc DJ 151, o iau la dreapta, spre Saniacob, un sat pe care bucovineanca stabilita in Geneva, Ana Voronca, l-a readus la viata imediat dupa 1989, prin programul de ajutorare a satelor romanesti propuse spre depopulare. De o parte si de alta a drumului asfaltat, tarlalele de porumb isi asteapta culegatorii, terenuri pregatite pentru insamantarile de toamna, iar de departe zaresc o livada imprejmuita, cu o cabana in stil local si intru in sat. E trecut de ora 16.00, traversez asezarea cu ... citeste toata stirea