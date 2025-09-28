Editeaza

"Incapabili" de Dumnezeu? - Meditatia PS Claudiu la Duminica a XVIII-a dupa Rusalii

Sursa: Rasunetul
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 07:45
12 citiri
Doua lucruri ne surprind citind evanghelia de astazi. In primul rand, faptul ca Petru ii spune Domnului ca este un om pacatos, ca si cum i-ar dezvalui ceva nou; ca si cum Dumnezeu nu ar sti deja. In al doilea rand, convingerea lui Petru ca pacatele lui sunt o piedica intre el si Isus.

Oare nu ne recunoastem si noi? Evanghelia se reveleaza inca o data ca o oglinda pentru sufletul nostru. Mergem de multe ori la spovada cu frica in san, cu rusine. Oare credem cumva ca ii spunem ceva nou lui ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
In acest sfarsit de saptamana, traficul auto in Piata Centrala din Bistrita va fi restrictionat!
In contextul desfasurarii evenimentului "Toamna Bistriteana", incepand de vineri, tt" ...
Start in concursul "Reciclezi pentru viitorul tau!" in sase scoli din judet!
O activitate foarte indragita de elevii nostrii, concursul - RECICLEZI PENTRU VIITORUL TAU - a ajuns ...
Opt personalitati au primit titlul de Cetatean de onoare al orasului Beclean, la 790 de ani de atestare documentara
Becleanul si-a onorat, la moment anivesar, o noua suita de personalitati care au contribuit la ...
ActualitateBusinessSportLife Show