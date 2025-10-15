Editeaza

Incendiu izbucnit intr-o incapere a unei case din Tarpiu

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 15:56
11 citiri
Pompierii militari nasaudeni sunt directionati de urgenta in aceste momente la un incendiu izbucnit intr-o incapere a unei case de locuit, amplasate pe raza localitatii Tarpiu (la iesirea spre municipiul Bistrita).

Au fost alocate ...citește toată știrea

