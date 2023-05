Un incendiu a izbucnit noaptea trecuta la acoperisul unei case in localitatea Spermezeu. Potrivit ISU BN, alarma a fost data in jurul orei 01.00 si la locul solicitarii au fost directionate de urgenta echipaje de pompieri din cadrul SVSU Spermezeu si Statia de Pompieri Beclean, cu doua autospeciale de stingere si un echipaj de prim ajutor SMURD.Din fericire, nu au fost inregistrate victime. In ... citeste toata stirea