Pompierii militari si voluntari intervin la un incendiu izbucnit la o casa de locuit amplasata pe raza localitatii Archiud, comuna Teaca.Incendiul se manifesta generalizat, iar prima interventie este asigurata de SVSU Teaca, care a reusit scoaterea din casa a unei victime.Victima de sex masculin prezinta arsuri pe o suprafata mare din corp, in momentul in care a fost scoasa din casa era in stare de ... citeste toata stirea