Incep lucrarile de amenajare a parcarii de pe strada Bistricioarei cu 209 locuri

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 07:21
Primarul municipiului Bistrita, Gabriel Lazany, anunta inceperea lucrarilor de amenajare a parcarii de pe strada Bistricioarei. Executia ar urma sa fie finalizata pana la demararea lucrarilor din cadrul investitiei "Coridor verde de mobilitate urbana in centrul istoric al municipiului Bistrita", pentru care a fost semnat contract de finantare. Investitia urmareste solutionarea unei probleme majore din zona centrala a municipiului Bistrita: parcarea excesiva pe strazile adiacente, cauzata de ...citește toată știrea

