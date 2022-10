Incep lucrarile de reabilitare termica pentru zece blocuri din Bistrita!

Primarul municipiului Bistrita, Ioan Turc, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in acest an vor incepe lucrarile de eficientizare energetica la zece blocuri, proprietarii fiind de acord ca firma sa intervina la schimbarea tamplariei. In perioada urmatoare vor fi reabilitate termic 95 de blocuri din municipiul Bistrita."Incepand din acest an, vor fi reabilitate termic blocul M3 de pe str. Artarilor nr. 28, blocul de pe ... citeste toata stirea