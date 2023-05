Ministerul Apararii Nationale prin intermediul Centrului Militar Judetean Bistrita-Nasaud organizeaza, in perioada 22.05-30.06.2023, o noua campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei pentru cele 2187 de locuri disponibile de ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si soldati, la nivel national.La prezentarea la Centrul Militar Judetean Bistrita-Nasaud, cetatenii ... citeste toata stirea