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Incidenta cazurilor din fiecare localitate din judet! La Bistrita, o mica scadere!

Sursa: Rasunetul
Joi, 03 Februarie 2022, ora 14:58
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Incidenta cazurilor din fiecare localitate din judet! La Bistrita, o mica scadere!
Rasunetul
INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 03.02.2022

Rata de infectare Bistrita-Nasaud

10,18 ‰

UAT

RATA DE INFECTARE

NEGRILESTI

27,75

MUNICIPIUL BISTRITA

18,52

URIU

15,9

REBRA

14,6

MONOR

13,09

PETRU RARES

12,97

ORAS BECLEAN

12,88

MATEI

12,7

SINTEREAG

10,7

SIEU-ODORHEI

10,13

SIEU-MAGHERUS

10,05

CETATE

9,44

SILIVASU DE CAMPIE

8,81

NUSENI

8,29

LECHINTA

8,25

BRANISTEA

8,24

LIVEZILE

8,12

SIEUT

8,03

MICESTII DE CAMPIE

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