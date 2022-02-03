Incidenta cazurilor din fiecare localitate din judet! La Bistrita, o mica scadere!

Joi, 03 Februarie 2022, ora 14:58
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INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 03.02.2022
Rata de infectare Bistrita-Nasaud
10,18 ‰
UAT
RATA DE INFECTARE
NEGRILESTI
27,75
MUNICIPIUL BISTRITA
18,52
URIU
15,9
REBRA
14,6
MONOR
13,09
PETRU RARES
12,97
ORAS BECLEAN
12,88
MATEI
12,7
SINTEREAG
10,7
SIEU-ODORHEI
10,13
SIEU-MAGHERUS
10,05
CETATE
9,44
SILIVASU DE CAMPIE
8,81
NUSENI
8,29
LECHINTA
8,25
BRANISTEA
8,24
LIVEZILE
8,12
SIEUT
8,03
MICESTII DE CAMPIE
7, ...citeste toata stirea