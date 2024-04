Infloresc pomii in Malin si satul intra in rai

Falfairi pe ram.Muguri gata de zbor.Intrare in rai.Uneori imi imaginez un posibil joc al copilariei, daca am fi dotati cu acea perceptie auditiva care ar sesiza deschiderea mugurilor de pe ramurile pomilor. Parca vad copiii concurandu-se intr-o competitie de numarare a falfairilor sonore ale mugurilor care se desfac in flori si populeaza coroana pomilor cu hlamida infloririi. Bucuria lor mi-ar aminti de acea scena din nuvela ,,Popa Tanda" a lui Ioan Slavici, in secventa narativa in care ... citește toată știrea