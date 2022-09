Ing. Alexandru Slavita: Cele zece baze si puncte de sprijin pentru deszapezirea drumurilor nationale vor fi operationale din 20 octombrie

Ing. Alexandru Slavita, sef Sectie Drumuri Nationale Bistrita, a anuntat ca serviciile de deszapezire la nivelul drumurilor nationale din judet - pe cei 316 kilometri - in iarna 2022/2023, vor fi asigurate prin operatorul SC Dacia Asphalt SRL in baza contractelor subsecvente ce vor fi incheiate, incepand cu 20.10.2022. Potrivit acestuia, prestatorul va asigura 49 autoutilaje din care 45 permanente (35 autoutilaje cu lama si raspanditor + 10 incarcatoare) si patru autoutilaje la cerere. In ... citeste toata stirea