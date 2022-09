Ing. Ion Sandru: Peste 400 km de retea ar trebui inlocuiti. Exista o conducta din 1911 la care nu am avut avarii!

Directorul general al companiei Aquabis, ing. Ion Sandru, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca la nivelul judetului nostru s-ar impune inlocuirea a 400-500 km de retea de distributie. Este vorba de retelele facute in anii 70-80, dar si in anii 90. Exista insa si conducte care s-au comportat extrem de bine si dupa 100 de ani."In anii 60, materialele erau bune. Vreau sa va spun ca mai avem inca retele din 1911 pe care nu avem avarii, sunt tevi din otel Mannesmann. Este vorba de ... citeste toata stirea