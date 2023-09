Anul acesta, Bistrita impreuna cu Cluj-Napoca, Iasi, Sighetu Marmatiei si Gheorgheni au aderat la cele peste 400 de orase europene ale stiintei si inovarii. Astfel, Bistrita a devenit parte a celei mai renumite initiative de popularizare a stiintei la nivel european, care, in istoria sa de 15 ani, s-a dezvoltat ca una din cele mai potrivite oportunitati de o zi in care tinerele generatii de elevi si studenti, alaturi de intreaga comunitate, pot patrunde altfel in universul cercetarii si ... citeste toata stirea