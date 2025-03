Inscrieri clasa pregatitoare! In Bistrita-Nasaud, sunt prevazute 162,35 clase cu 3040 locuri

Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud a postat, pe pagina de internet, Planul de scolarizare clasa pregatitoare pentru anul scolar 2025-2026 si Calendarul de inscriere in invatamantul primar 2025-2026.Potrivit inspectorului scolar general Vasile Steopoaie, la nivelul judetului nostru sunt prevazute 162,35 clase cu 3040 locuri.Clase cu predare in limba romana traditional- 108 cu 2096 locuriClase cu predare in limba romana simultan - 22.2 cu 363 locuri15 clase de Step by Step in ... citește toată știrea