Inspector scolar general Cristian Nicula: In Bistrita-Nasaud, podiumul mediilor de 10 al examenelor nationale din anul 2022 a fost ocupat de 5 fete

Elevele Iacobescu Sofia Briana, Pop Alexandra Maria si Puscas Christiana au obtinut media 10 la examenul de Evaluare Nationala, sesiunea iunie 2022. Guvernul Romaniei a acordat premii in bani pentru aceste eleve in cunatum de 2000 lei. Premiile, insotite de o diploma de excelenta din partea Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita-Nasaud au fost inmanate intr-un cadru festiv. Alaturi de cele 3 eleve au mai fost premiate si fostele eleve, actualmente studente in anul I, Barna Ruxandra Georgiana ... citeste toata stirea