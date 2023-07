In urma autosesizarii DSVSA BN pe tema suspiciunii izbucnirii unui episod de toxiinfectie alimentara, la persoane care la data de 09.07.2023 au participat la un botez organizat in Caminul cultural Ragla, comuna Dumitrita si care, din informatiile publice ar fi consumat alimente provenite dintr-o unitate de tip catering, pastrate in conditii improprii pana la momentul consumului, o echipa de inspectori s-a deplasat la unitatea de alimentatie publica "Catering Ardealul" fata de care existau ... citeste toata stirea