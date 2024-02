Inspectorul scolar general Cristi Nicula: Peste 12.000 de tichete sociale educationale distribuite in judet! Valoarea este de 500 lei/copil!

Pana in acest moment, in judetul Bistrita-Nasaud au fost distribuite 12060 tichete sociale educationale, anunta inspectorul scolar general Cristi Nicula. Tichetele sociale pentru sprijin educational in valoare de 500 lei/copil se acordaintr-o transa unica.Beneficiazade aceste masuri de sprijin educationalcopiii din invatamantul de stat prescolar care indeplinesc conditiile pentru obtinerea sprijinului educational acordat copiilor din familie defavorizate, conform Legiinr. 248/2015 ... citește toată știrea