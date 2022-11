Inspectorul scolar judetean Cristian Nicula, la dezbaterea "Romania durabila": Educatia de calitate este o prioritate!

Profesorul Mircea Cristian Nicula, inspector scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Bistrita- Nasaud, participa, in prezenta consilierului de stat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, la Dezbaterea regionala privind progresul in implementarea strategiei nationale pentru dezvoltare durabila a Romaniei 2030, ce se desfasoara la Cluj- Napoca, in cadrul Proiectului "Romania durabila".Strategia de dezvoltarea durabila a Romaniei "propune 17 obiective ... citeste toata stirea