Institutia Prefectului: Cutremurul produs in Olteania, de 5,7 pe Richter, a fost resimtit si in judetul Bistrita-Nasaud! Nu au fost semnalate pagube materiale sau victime! Ramaneti calmi, urmati indicatiile autoritatilor abilitate!

In urma cu putin timp, in Oltenia, Gorj s-a produs un cutremur cu intensitatea de 5,7 pe Richter, la o adancime de 40 km.*** Acesta a fost resimtit si in judetul Bistrita-Nasaud.at- Pana la acest moment nu au fost semnalate pagube materiale sau victime, insa va indemnam sa ramaneti calmi si sa urmati indicatiile autoritatilor abilitate, in caz de nevoie.az Informatii despre masurile si modul de comportare inainte, in timpul si dupa producerea unui seism, aici: https://fiipregatit. ... citeste toata stirea