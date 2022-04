Institutia Prefectului, de Ziua Internationala de Constientizare a Autismului: Avem datoria de a le fi alaturi prin sporirea responsabilitatii sociale!

Astazi se implinesc 15 ani de la prima celebrare a Zilei Internationale de Constientizare a Autismului.In fiecare an Institutia Prefectului judetul Bistrita-Nasaud recunoaste realitatea sensibila pentru orice comunitate si isi manifesta sustinerea fata de persoanele care sufera de autism. Este adevarat, autismul nu se termina in aprilie, el este prezent tot anul, motiv pentru care efortul comun, Guvern-societatea civila, trebuie continuat, prin actiuni coordonate si aplicate, in scopul ... citeste toata stirea