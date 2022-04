Cu ocazia zilei Jandarmeriei Romane, adresam Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud cele mai alese urari de sanatate, bucurie, putere de munca si reusite in activitatea desfasurata in folosul comunitatii.Avand in vedere rolul deosebit al acestei structuri care, prin activitatea zilnica, ... citeste toata stirea