Intalnirea Societatii Biblistilor Ortodocsi Romani, la Manastirea Nuseni

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 11:20
9 citiri
In perioada 20-21 octombrie 2025, la Manastirea "Sfantul Proroc Ilie" de la Nuseni, judetul Bistrita-Nasaud, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, a avut loc intalnirea anuala a Societatii Biblistilor Ortodocsi Romani (SBOR). Tema intalnirii din acest an a fost "Fundamentele biblice ale marturiei crestine".

Marti, 21 octombrie, participantii au primit vizita si binecuvantarea ...citește toată știrea

