Intalnirea Tinerilor Eparhiei de Cluj-Gherla la Bistrita sub auspiciile bucuriei

Intalnirea Eparhiala a Tinerilor greco-catolici s-a desfasurat sambata, 3 septembrie 2022, la Bistrita. Programul intregii zile s-a desfasurat sub motto-ul "Maria a pornit si s-a dus in graba" (Lc 1,39). In lumina acestui verset biblic, asa cum a plecat la verisoara sa, Elisabeta, Maria continua sa vina "in graba", mai ales la tineri, ea, care era o tanara ca si ei atunci cand a raspuns prin acel unic "DA!" implinirii planului divin.Preasfanta Fecioara Maria a venit si sambata, 3 septembrie