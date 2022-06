Interventii ale echipelor Aquabis la magistrala de aop care traverseaza municipiul Bistrita!

Vineri, 24 iunie 2022, echipele Aquabis au inceput lucrarile de remediere a unor avarii identificate pe reteaua de aductiune a apei DN 600. Sambata si duminica au continuat lucrarile pe str. Industriei astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc cat mai repede.Astazi, echipele au revenit in zona la prima ora pentru remedierea unei noi avarii. Prin urmare, in functie de amploarea situatiei regasite in teren, exista posibilitatea de sistare a furnizarii apei in zonele aferente tronsonului ... citeste toata stirea