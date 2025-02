Intru multi ani, Preasfintite Parinte Benedict Bistriteanul, la aniversarea a 41 de ani si a celor cinci ani de la data cand Sfantul Sinod v-a ales in demnitatea de episcop-vicar!

Preasfintitul Parinte Benedict Bistriteanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului,implineste astazi, 13 februarie 2025, varsta de 41 de ani. Tot in aceasta zi, ierarhul aniverseaza5 ani de la data cand Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-a ales in demnitatea de episcop-vicar.Va adresam alese urari de sanatate, si belsug duhovnicesc, dimpreuna cu ajutor sfant de la Dumnezeu in activitatea pastorala, misionara si culturala pe care o desfasurati spre slava ... citește toată știrea