Invatatoarea Leontina Nicula, casatorita Moldovan, s-a nascut in 16 mai 1945, in satul Stupini, comuna Sanmihaiu de Campie, judetul Bistrita-Nasaud.Este absolventa a Scolii Pedagogice de 6 ani din Cluj-Napoca, promotia 1965.Primeste repartitie la Sanmihaiu de Campie, dar lucreaza in Stupini pana in 1972 si apoi revine in scoala din comuna.Are o vechime in invatamant de 37 de ani, deoarece s-a pensionat in anul 2005. A lucrat la clase simultane cu rezultate foarte bune.Invatatoarea ... citeste toata stirea