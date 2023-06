Doamna invatatoare Liuta Zagreanu s-a nascut in 14 ianuarie 1956. Are o vechime de 43 de ani in invatamant, din care 18 ani a functionat ca educatoare si 25 ani ca invatatoare, de mare prestigiu.Si-a inceput activitatea la Feleac, comuna Nuseni, unde a lucrat 1 an, apoi la Parva, dupa care s-a transferat la Scoala Generala Beclean ca invatatoare, de unde s-a si pensionat.A publicat cateva carti:"Flori de papadie" Editura "Dimitres", in 2002"Licuricii din palma", Editura "Nova Didactica", ... citeste toata stirea