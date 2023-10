Primaria orasului Beclean a realizat in ultima perioada mai multeinvestitii importante in infrastructura sportiva a localitatii, fiindca sportul inseamna sanatate si este considerat una din prioritati de catre administratia locala.Mai mult, Primaria Beclean sustine financiar la initiativa Consiliului Local incepand cu anul 2020 echipa de fotbal a orasului, infiintata sub egida Asociatiei Sportul Beclean - Bistrita-Nasaud.Iata cateva investitii realizate de catre ... citeste toata stirea