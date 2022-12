Ioan Mititean - povestiri de acasa

"Acasa" nu este un loc, ci este cel mai frumos sentiment, "acasa" este acolo unde iti este inima. Se pare ca inima scriitorului nasaudean Ioan Mititean este si alaturi de locurile si oamenii copilariei petrecute in satul Lusca, localitate componenta a orasului Nasaud.Lusca este atestata documentar din 1392, dupa cum precizeaza academicianul Nicolae Draganu (1884-1938), originar din Zagra, fost primar al Clujului intre 1933-1938, in lucrarea sa "Romanii in veacurile IX-XIV pe baza toponimiei ... citeste toata stirea