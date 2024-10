Ioan Muresan, un om frumos, cu credinta si cu dragoste fata de comunitate, investit pentru a saptea oara primar al comunei Nuseni

Unul dintre cei mai destoinici si frumosi fizic si sufleteste gospodari, Ioan Muresan a depus juramantul in calitate de primar al comunei Nuseni, in urma alegerilor locale din 9 iunie 2024. Investirea noilor alesi a fost cu adevarat un eveniment solemn, incarcat de emotii, dar si de satisfactii pentru realizarile din comuna.Ioan Muresan, primar al comunei, ales in urma cu peste 20 de ani, se poate lauda cu impliniri cu totul remarcabile, fiind un om cu dragoste si respect fata de comunitate, ... citește toată știrea