Ioan Strugari, primar de trei stele: Acest trofeu este al parvenilor!

Primarul comunei Parva, Ioan Strugari, a fost distins cu Trofeul "Primar de trei stele", pentru cele trei mandate in slujba comunitatii, de catre Asociatia COmunelor din Romania."Timpul trece prin noi si pe langa noi, iar momentele care ne incarca sunt acele mici atentii, precum un simplu "multumesc". Comuna Parva, unde am crescut si pe care o conduc cu pasiune, adaposteste multi cetateni pe care ii port in inima pentru gesturile lor de recunostinta. Am contribuit la construirea bisericii, ... citește toată știrea