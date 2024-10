Ioan Strugari si-a preluat mandatul de primar al comunei Parva! Juramant de credinta pentru binele comunitatii, pentru a opta oara

La finele saptamanii, la Parva a avut loc ceremonia de investire a primarului Ioan Strugari si de constituire a noului Consiliului Local, in prezenta secretarului general al Institutiei Prefectului - Camen Toderasc, a juristilor din cadrul Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud, dar si a membrilor comunitatii."Particip datorita voua pentru a 8-a oara, ceea ce inseamna aproape o viata in slujba voastra, dragi concetateni. De-a lungul anilor, am avut ocazia sa inteleg ce inseamna implicarea ... citește toată știrea