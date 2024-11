Ioan Turc, alaturi de vechi prieteni la Grupul TeraPlast si TeraSteel: Pe 24 noiembrie, la alegerile prezidentiale, voteaza Nicolae CIUCA!

Am vizitat doua societati comerciale care sunt lideri de piata din domeniile lor: Grupul TeraPlast si TeraSteel.M-am bucurat sa ma reintalnesc cu oameni cunoscuti, fosti colegi din perioada in care am fost consilier juridic la Plastsistem si din perioada in care am asigurat secretariatul Consiliului de administratie al TeraPlast Group.Teraplast este lider de piata la nivel national pentru produse de mase plastice si una dintre cele mai mari societati de profil din sud estul Europei. Produc ... citește toată știrea