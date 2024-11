Ioan Turc (candidat PNL pentru SENAT): Centura ocolitoare a Bistritei, incurajarea invatamantului dual si amendarea legii electorale, proiecte prioritare

Ioan Turc, candidatul care deschide lista Partidului National Liberal Bistrita-Nasaud pentru Senat, si-a prezentat, in cadrul unei conferinte de presa principalele trei proiecte pe care le va promova din demnitatea de parlamentar."Odata ce voi ajunge in Parlament, voi face tot ceea ce tine de mine pentru centura ocolitoare, pentru ca eu m-am preocupat de acest lucru. Esineti minte? In 2021 a mers la Bucuresti am semnat un protocol cu Ministerul Transporturilor, astfel incat, dupa finalizarea ... citește toată știrea